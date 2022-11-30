Инфекционист высказался о распространении свиного гриппа в России

Инфекционист Малышев назвал обычным преобладание свиного гриппа в России

В преобладании в России свиного гриппа нет ничего необычного, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. О распространении этого вируса он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили «Ленте.ру», что случаи инфицирования свиным гриппом зафиксированы в 55 регионах России и он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа.

«Уже было, что свиной грипп преобладал, и сейчас то же самое. Тут нет ничего странного, обычно так и бывает, какой-то грипп чаще всего ведет заболеваемость», — объяснил инфекционист.

В некоторых случаях, когда у лиц имеются различные фоновые заболевания, свиной грипп может протекать тяжело, предупредил он. «Поэтому надо вакцинироваться, пока есть возможность», — подчеркнул Малышев.

В целом, при свином гриппе не наблюдается каких-то отличительных симптомов, отметил врач. Они такие же, как при другом гриппе и целом ряде других острых респираторных вирусных инфекций.

При любых респираторных инфекциях симптомами являются интоксикация, головная боль, боль в мышцах и суставах, тошнота, рвота, плохой аппетит, а также температура и катаральные явления — кашель, насморк. При гриппе, как правило, интоксикация идет на первом месте Николай Малышев инфекционист

С 29 ноября в Элисте введен карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ. Ограничительные меры предполагают ввод запрета на все массовые мероприятия среди учеников, а также приостановку занятий в школах для детей с первого по девятый классы.

