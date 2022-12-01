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17:00, 1 декабря 2022Россия

Путин заявил об интеграции Донбасса в российскую науку

Президент Путин призвал Донбасс быстрее интегрироваться в российскую науку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Донбассу необходимо быстрее интегрироваться в российскую науку. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, его заявление приводит РИА Новости.

Глава государства на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» напомнил, что уже было принято решение по поводу признания в России документов об образовании граждан новых территорий.

Путин заверил, что в случае каких-либо исключений или если каких-то решений будет недостаточно, то российские власти на это повлияют.

Ранее российский лидер сообщил о необходимости основательно закрепиться на новых территориях. Для этого необходимо не только решение вопросов военного или военно-политического характера, подчеркнул Путин.

5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а общее число регионов страны выросло с 85 до 89.

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Анна Щербакова
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