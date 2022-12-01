Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:39, 1 декабря 2022Россия

Путин назвал способ основательно закрепиться на новых территориях

Президент Путин: люди в новых регионах должны почувствовать преимущества жизни в России

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Люди в новых регионах должны почувствовать преимущества от жизни в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, передает ТАСС.

По его словам, Россия должна основательно закрепиться на этих территориях — для этого необходимо не только решение вопросов военного или военно-политического характера. «Это означает работу на этих территориях с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию», — объяснил глава государства.

Он также сообщил, что перед властями стоит задача интегрировать новые регионы в научную и образовательную среду. Для этого, добавил Путин, людям необходимо «врасти в российскую действительность».

Президент России 5 октября подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а общее число регионов страны выросло с 85 до 89.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал число нуждающихся в психологе россиян
Стала известна цена подарка Филиппа Киркорова на 11-летие дочери
Литва объявила сотрудника посольства России персоной нон грата
Покинувшего Россию Анатолия Белого убрали из спектакля в Израиле
Цены на жилье в Москве упали до уровня начала года
Сотрудница колонии нашла замерзающую россиянку и на себе вынесла ее из леса
Рубль подобрался к доллару в экспортных расчетах России
Пригрозивший Месси избиением мексиканский боксер Альварес извинился
СБУ предъявила обвинение священнику Киево-Печерской лавры
Названо содержимое посылок с бомбами в Испании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.