Путин назвал способ основательно закрепиться на новых территориях

Президент Путин: люди в новых регионах должны почувствовать преимущества жизни в России

Люди в новых регионах должны почувствовать преимущества от жизни в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, передает ТАСС.

По его словам, Россия должна основательно закрепиться на этих территориях — для этого необходимо не только решение вопросов военного или военно-политического характера. «Это означает работу на этих территориях с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущества от вхождения в Россию», — объяснил глава государства.

Он также сообщил, что перед властями стоит задача интегрировать новые регионы в научную и образовательную среду. Для этого, добавил Путин, людям необходимо «врасти в российскую действительность».

Президент России 5 октября подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а общее число регионов страны выросло с 85 до 89.

