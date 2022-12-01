ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России на 8,5%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила увеличение тарифов на газ в России для всех потребителей в стране. С 1 декабря ресурс подорожает на 8,5 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Тарифы на газ увеличатся как для граждан, так и для промышленности. Ранее сообщалось, что ФАС собирается проконтролировать повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сотрудники службы пообещали, что проследят за соблюдением утвержденных предельных индексов тарифов и не допустят необоснованного роста.

Подорожание услуг ЖКХ анонсировали 14 ноября. Начиная с декабря тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и вывоз твердых коммунальных отходов стали дороже на 9 процентов.

Следующая индексация ЖКУ произойдет в июле 2024 года. В Минэкономразвития объяснили, что перенос сроков индексации необходим для обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ в стране, а также сохранения предоставления качественных услуг для населения. Помимо этого, индексация поможет обновить теплотрассы, водопроводы и другие объекты.