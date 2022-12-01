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16:54, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиянам посоветовали проверить один раздел на «Госуслугах»

Адвокат Леськив рассказал, что минимизировать поток спама можно через «Госуслуги»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив назвал способ сократить количество спам-звонков и спам-сообщений от банков и других коммерческих организаций. О том, как минимизировать поток ненужной рекламной информации через один раздел на портале «Госуслуги», он рассказал Life.ru.

Леськив посоветовал всем, кто хочет реже сталкиваться со спамом, проверить раздел «Разрешения» на «Госуслугах». Чтобы попасть в него, необходимо зайти в профиль, после чего выбрать вкладку «Согласия и доверенности» и нажать на пункт «Разрешения». Отмечается, что после этого перед пользователем появится список организаций, которым разрешен доступ к его личной информации.

Чтобы запретить организациям собирать о себе информацию, нужно нажать на кнопку «Отозвать разрешение». «Для личного удобства большинству россиян имеет смысл оставить доступ только для сервисов "Мой налог", "Росреестр" и, возможно, "Почта России", а у остальных — отозвать», — добавил адвокат.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов порекомендовал пользователям периодически отключать геолокацию, чтобы обезопасить себя от мошенников. Он предупредил, что с помощью геолокации злоумышленники могут вычислить местонахождение человека и иные персональные сведения.

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Олег Давыдов
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