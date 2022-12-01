Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 1 декабря 2022Россия

В российском регионе ввели режим повышенной готовности

Иркутский губернатор Кобзев сообщил о введении режима повышенной готовности из-за морозов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Иркутской области из-за морозов и роста числа бытовых пожаров ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Такое решение было принято на заседании комиссии по ЧС, сообщил глава области и подчеркнул, что режим повышенной готовности продлится до 5 декабря. Кобзев сообщил, что в большинстве районов региона температура воздуха будет на 4-8 градусов ниже климатической нормы, местами столбики термометров опустятся до 32 градусов ниже нуля.

«Введение режима — вынужденная мера, в регионе из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров. Больше половины — из-за короткого замыкания электропроводки. Стало больше и возгораний в результате нарушения правил безопасности при использовании печного отопления», — написал губернатор российского региона.

Он добавил, что впоследствии режим повышенной готовности может быть продлен — это зависит от ситуации в Иркутской области.

Ранее в поселке Артемовский Иркутской области объявили режим ЧП из-за прорыва водопровода. В населенном пункте, по данным Кобзева, 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей, остались без отопления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Украинский военнопленный пожаловался на низкий уровень подготовки в ВСУ
Раскрыт секрет новой волны популярности московского конструктивизма
Газ в Европе вновь подорожал
В российском регионе ввели режим повышенной готовности
Снеговика необычного цвета заметили в Подмосковье
Звезда реалити-шоу впервые в жизни занялась трезвым сексом только в 32 года
Миру предрекли крупнейшую операцию по отмыванию денег
Частный детектив перечислила признаки измены партнера
Российские добровольцы показали ружья-антидроны для борьбы с беспилотниками ВСУ
Украинский военнопленный рассказал о наказаниях в ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.