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14:21, 1 декабря 2022Среда обитания

Российских чиновников уличили в сокрытии данных о ветхих домах

В Госдуме заявили, что власти регионов скрывают данные об аварийных домах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Часть губернаторов российских регионов не желает отчитываться перед руководством о расселении аварийных домов, так как не может предоставить населению альтернативное жилье. В сокрытии данных чиновников уличила председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, проблему с расселением ветхого жилья в России до сих пор не решили, так как ситуация такая же запущенная, как и с капитальным ремонтом. Кроме того, скрывались масштабы бедствия.

«Жилой кодекс предписывал, если дом или жилое помещение признается аварийным, то наступает право на внеочередное переселение, немедленное. В аварийном доме жить — можно не проснуться завтра. Поэтому местные власти скрывали, им некуда было переселить. Они, может, и рады, но не строилось социальное жилье, и переселять было некуда. И только когда была запущена программа, эту проблему начали решать очень активно», — пояснила Хованская.

Парламентарий считает, что полностью решить проблему в ближайшее время не получится — каждый год появляются новые аварийные дома. Однако некоторые регионы успешно справились с расселением ветхого жилья, подчеркнула Хованская.

Ранее президент России Владимир Путин призвал расселять людей из трущоб. Глава государства отметил, что в целом по стране проблема решается с опережением. Путин добавил, что в 2022 году власти рассчитывают установить рекорд по строительству жилья — уже возведено более 87 миллионов квадратных метров подобных объектов.

Нина Ташевская
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