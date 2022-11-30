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12:07, 30 ноября 2022Среда обитания

Путин призвал расселять людей из трущоб

Президент Путин заявил о необходимости расселять жителей России из аварийного фонда

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин призвал расселять людей из трущоб. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ, его слова передает ТАСС.

По словам главы государства, он уже подчеркивал необходимость расселять людей из проблемного жилья. «В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — заявил Путин.

В своей речи президент также отметил, что власти рассчитывают установить в 2022 году новый рекорд по строительству жилья. На данный момент возведено более 87 миллионов квадратных метров. По словам Путина, жилищные условия улучшили три миллиона семей.

В сентябре 2021 года Путин призвал вытащить людей из трущоб и запустить новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым на январь 2021-го.

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Нина Ташевская
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