Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:49, 1 декабря 2022Ценности

Хирург похвастался лицом клиентки после пластики и испугал пользователей сети

Турецкий хирург Салвиз показал раскосые глаза клиентки после пластики и испугал зрителей

Фото: Unsplash

Турецкий хирург Мехти Салвиз (Mehti Salviz) похвастался в соцсетях одной из своих работ и испугал подписчиков. Соответствующее видео, которое стало вирусным и набрало более 80 тысяч просмотров, а также комментарии зрителей, появились в его личном TikTok-аккаунте.

На своей странице врач из Стамбула регулярно делится постами, в которых запечатлены его клиенты до и после пластики. В последнем ролике Салвиз познакомил пользователей сети с девушкой, обратившейся к нему за трендовым «кошачьим» разрезом глаз.

В начале видео он крупным планом показал лицо героини перед операцией: на кадрах видно, что у нее голубые глаза миндалевидной формы. Затем девушка предстала перед камерой после манипуляции — ее глаза стали раскосыми, а внешность — восточной.

Материалы по теме:
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок. На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок.На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
1 июля 2022
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

«Она выглядит потрясающе!» — похвалил сам себя Салвиз. Однако подписчики не согласились с мнением врача. «Честно говоря, она меня пугает», «Дамы, это точно не то, что стоит с собой делать», «Она теперь похожа на героиню фильма ужасов», «Надеюсь, кто-то сможет вернуть ей прежнюю внешность», — критиковали они.

В ноябре бывшая модель Playboy Ханна Элизабет сделала пластику под куклу Bratz и разозлила подписчиков. Она рассказала, что решила изменить внешность посредством хирургического вмешательства, отправившись для этого в Турцию. Модель сделала кантопластику (хирургическая коррекция глазной щели путем моделирования уголков и разреза глаз — прим. «Ленты.ру») и боковую блефаропластику, чтобы удалить лишнюю кожу на веках. Вдобавок Элизабет увеличила размер груди.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на создание во Франции трибунала над Россией
Россиянин жестоко избил жену из-за переписки
В Киеве заявили о стабилизации энергосистемы города
Макрон предрек «раскол Запада» из-за нового закона в США
Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории»
Лавров оценил вероятность восстановления прежних отношений с Западом
Лукашенко заявил о сдерживании вероятного противника Белоруссии
Лавров уличил Запад в копании могилы для ОБСЕ
Губернатор увидел в песнях потомков афроамериканских рабов опасность для россиян
Российской семье выплатят миллион рублей за ожоги двухлетнего ребенка в детсаду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.