Бывшая модель Playboy сделала пластику как у куклы Bratz и разозлила подписчиков

Бывшая модель Playboy Ханна Элизабет сделала пластику как у куклы Bratz и разозлила подписчиков. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя женщина опубликовала в сторис несколько видео (на момент написания новости они удалены) и рассказала, что решила улучшить свою внешность посредством хирургического вмешательства, отправившись для этого в Турцию. По ее словам, она сделала кантопластику (хирургическая коррекция глазной щели путем моделирования уголков и разреза глаз — прим. «Ленты.ру») и боковую блефаропластику, чтобы удалить лишнюю кожу на веках. Вдобавок Элизабет увеличила размер груди.

После проведенных манипуляций манекенщица опубликовала результат. «Третий день после операций. Результаты меня очень порадовали», — подписала она пост.

В свою очередь, подписчики не оценили преображение Элизабет, о чем принялись писать в комментариях. «Три дня после операций, а выглядишь все так же», «Не так ужасно, как я думала. Хоть не стала как Франкенштейн», «Одержимая», — писали они.

В октябре житель Лос-Анджелеса потратил более семи миллионов рублей на внешность американской поп-певицы Бритни Спирс. По словам Брайана Рэя, он стал буквально одержим исполнительницей, когда та выпустила песню Oops!....I Did It Again. В 17 лет он сделал первый шаг к преображению. Так, Рей захотел такие же зубы, как у Спирс, и попросил мать оплатить ему установку виниров за 25 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).