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13:15, 1 декабря 2022Среда обитания

«Яндекс Маркет» выкупил у IKEA более 20 миллионов товаров

«Яндекс.Маркет» выкупил у IKEA в России более 20 миллионов товаров и открыл их продажу

Фото: Shutterstock

Торговая площадка «Яндекс.Маркет» выкупила более 20 миллионов товаров шведско-нидерландского бренда IKEA в России и открыла их продажу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Товары будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса. В РИА Новости уточнили, что для начала в продажу поступят стулья «Адде», комод «Мальм», акула «Блохэй», бокалы «Хедерлинг» и украшения для новогодних праздников.

Приобретать товары можно будет в обычном режиме без записи и электронной очереди, однако количество популярных товаров в одни руки ограничат. При этом часть товаров можно будет заказать только в Москву или Санкт-Петербург, позже доставку расширят на другие регионы.

15 июня IKEA объявила о своем окончательном уходе из России. Компания рассказала о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране. Представители сети заявили, что не видят возможности для возобновления продаж в обозримом будущем.

С начала июля по середину августа IKEA провела онлайн-распродажу оставшихся в России товаров. При переходе на сайт магазина клиенту предлагалось встать в виртуальную очередь и дождаться возможности совершить покупку.

Нина Ташевская
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