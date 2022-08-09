Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

IKEA назвала дату завершения распродажи

IKEA заявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Шведская IKEA заявила, что завершит онлайн-распродажу в России 15 августа. Такую информацию компания разместила на своем официальном сайте.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров», — указано в сообщении. Представители IKEA добавили, что все заказы, оформленные до окончания распродажи, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября.

Шведская компания объявила о полном уходе из России 15 июня. В России находятся 17 гипермаркетов IKEA. Во время финальной онлайн-распродажи, организованной перед уходом с рынка, компания столкнулась с рядом проблем. В частности, из-за наплыва заказов в июле IKEA пришлось приостановить продажу товаров, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время были заняты.

Ранее торговая площадка «Яндекс.Маркет» сообщила о старте продаж товаров от производителей, которые поставляли продукцию в IKEA. В их число вошли компания «АГФ-Групп», фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». «Яндекс.Маркет» также ведет переговоры о работе с другими компаниями, ранее сотрудничавшими со шведской сетью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
На российской трассе произошло массовое смертельное ДТП
Российского водителя задержали за наезд на остановившего его инспектора ГИБДД
Избиение охраной клиентов клуба попало на видео в Подмосковье
Пит Дэвидсон посещал психотерапевта из-за преследований Канье Уэста
В Запорожье оценили планы Киева по контрнаступлению одной фразой
Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram
IKEA назвала дату завершения распродажи
В зоне проведения СВО заметили Т-90М с дополнительной защитой
Российские маркетплейсы создали единую систему борьбы с контрафактом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.