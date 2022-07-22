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IKEA приостановила распродажу в России

IKEA приостановила онлайн-распродажу товаров в России

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Шведско-нидерландская торговая сеть IKEA приостановила онлайн-распродажу в России. Об этом сообщили на сайте ретейлера.

В компании отметили, что все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Россиянам пообещали, что возобновить покупку товаров они смогут после выходных, и посоветовали следить за обновлениями на сайте.

Финальная распродажа полностью уходящей из России IKEA стартовала 5 июля. Забрать товары можно с помощью доставки, самовывозом из магазинов сети, а также в пунктах выдачи Ozon и Почты России, выбрав определенный временной интервал. В процессе распродажи ретейлер уже сообщал о невозможности совершения покупок на выходных с 8 по 10 и с 15 по 17 июля.

Ранее компания ввела ограничения на покупку товаров на онлайн-распродаже. Покупателям дали возможность добавлять в корзины не более 70 позиций с одинаковым артикулом. При этом общая сумма товаров не должна превышать один миллион рублей, а их общий вес — одну тысячу килограммов.

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