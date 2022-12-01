В сети назвали способы достойно ответить на критику после секса

На Reddit подсказали, как отвечать на сравнения с бывшими в постели

Пользователи форума Reddit назвали способы достойно ответить на сравнения с бывшими в постели. Варианты ответов людям, критикующим своих избранников после секса, в сети обсудили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Автор поста, пользователь с псевдонимом warm_man, спросил, как отвечать на женскую ремарку партнерши о том, что у нее был секс и получше. Многие подсказали, что таким людям стоит указывать на необходимость коммуникации в сексе.

«Тебе нужно было сказать что-то во время секса, чтобы я смог подстроиться». Но не тратьте время на партнера, который заставляет вас догадываться, чего он хочет и что ему нравится

Electronic_Repeat_81 пользователь Reddit

Прекрасно, и что такого сделал этот человек, что тебе понравилось больше? Я всегда рад возможности совершенствоваться! Серьезно, женщинам нравятся разные вещи, если не знаешь, что именно, то и не узнаешь, пока не спросишь Dredly пользователь Reddit

Другие пользователи советуют использовать сравнение с бывшим, чтобы заставить критикующую почувствовать себя неуверенно.

«Так почему же он сейчас не здесь?» UnoriginalUse пользователь Reddit

«Наверное, ему тоже не понравилось, раз тебе пришлось согласиться на меня» fallen_far пользователь Reddit

Наконец, немало комментариев посвящено обесцениванию мнения и чувств критика.

«О, я для тебя и не старался» WhiteBoyWhoJumps пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit признались, что игнорировали некоторые «тревожные звонки» в отношениях. Среди них они назвали безынициативность, невнимательность и другие негативные качества партнера.