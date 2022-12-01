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14:37, 1 декабря 2022Экономика

Индия приготовилась стать третьей экономикой мира

S&P: Индия станет третьей по величине экономикой мира

Фото: Shutterstock

Индия обгонит Японию и Германию и станет третьей по величине экономикой мира, прогнозируют S&P Global и Morgan Stanley, пишет CNBC.

S&P Global считает, что к 2030 году номинальный годовой ВВП Индии будет на уровне 6,3 процента. В Morgan Stanley полагают, что к 2031 году ВВП Индии взлетит более чем вдвое по сравнению с нынешним уровнем. «В Индии есть условия для экономического бума, подпитываемого инвестициями в производство, энергетическим переходом и развитой цифровой инфраструктурой страны», — пишут в отчете аналитики Morgan Stanley.

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Прогноз S&P зависит от готовности страны продолжать торговую и финансовую либерализацию, реформировать рынок труда, а также привлекать инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал. По словам аналитиков, правительство Индии нацелено на то, чтобы стать центром для иностранных инвесторов.

«Преимущества Индии — большое количество дешевой рабочей силы, низкая стоимость производства, открытость для инвестиций и люди с сильной склонностью к потреблению», — сказал старший аналитик Economist Intelligence Unit Сумедха Дасгупта. Темпы экономического роста в Индии во втором квартале (июль-сентябрь) замедлились до 6,3 процента в годовом выражении по сравнению с 13,5 процента в предыдущие три месяца.

Ранее сообщалось, что экономика Калифорнии оказалась относительно устойчивой во время пандемии и в нынешний период повышенной инфляции. Американский штат готов обогнать Германию и стать четвертым по величине ВВП в мире после США, Китая и Японии.

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Платон Щукин
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