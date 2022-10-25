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14:43, 25 октября 2022Экономика

Американский штат приготовился стать четвертой экономикой мира

Bloomberg: Калифорния приготовилась стать четвертой экономикой мира

Фото: Stephen Leonardi / Unsplash

Экономика Калифорнии оказалась относительно устойчивой во время пандемии и в нынешний период повышенной инфляции. Настолько, что американский штат готов обогнать Германию и стать четвертым по величине ВВП в мире после США, Китая и Японии, пишет Bloomberg.

Калифорния уже обогнала Бразилию (седьмое место) и Францию ​​(шестое место) в 2015 году и вытеснила Великобританию (пятое место) в 2017 году. По крайней мере один прогноз предполагает, что Калифорния опережает Германию по ВВП на 72 миллиарда долларов.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в то время как корпоративные доходы и рыночная капитализация компаний Калифорнии выросли на 147 и 117 процентов соответственно за последние три года, Германия показала меньший рост — 41 и 34 процента. Разрыв между номинальным ВВП Германии в размере 4,22 триллиона долларов по сравнению с 3,357 триллиона долларов Калифорнии скоро исчезнет, поскольку крупнейшая экономика Европы практически не растет в 2022 году, предсказывают эксперты.

Калифорния превосходит все штаты США и остальной мир во многих отраслях. Это особенно актуально для возобновляемых источников энергии, самого быстрорастущего бизнеса в Калифорнии. Рыночная капитализация калифорнийских компаний в этой отрасли за последние три года увеличилась на 731 процент.

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Платон Щукин
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