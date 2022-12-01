Министром финансов Израиля станет ультраправый сионист

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о создании коалиции с ультраправой партией сионистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что достиг соглашения о создании коалиции с ультраправой партией сионистов Ха-Ихуд ха-Леуми— Ткума. В рамках соглашения о ротации министерских портфелей следующим министром финансов станет представитель этой партии, сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр не уточнил подробности того, как будет работать ротация и какие еще портфели получат представители этой партии.

Ранее стало известно, что пост министра национальной безопасности Израиля займет ультраправый депутат парламента, сионист и противник примирения с Палестиной Итамар Бен-Гвир. Основными пунктами его программы являются введение смертного приговора палестинцам, осужденным за нападения на граждан Израиля, депортация нелояльных Израилю арабов, также правовой иммунитет для солдат, которые во время несения службы могут убить палестинских нарушителей границы.