В Италии конфисковали рекордные две тонны марихуаны

В Италии финансовая гвардия конфисковала рекордные две тонны марихуаны

Правоохранительные органы Италии изъяли рекордные две тонны марихуаны на севере страны в городе Брешия, заявил представитель финансовой гвардии Италии. Его цитирует РИА Новости.

Конфискация партии наркотика стала возможна благодаря работе следственных органов Брешии. Правоохранители вышли на след фермера, который выращивал коноплю в окрестностях Бедиццоле, пригорода Брешии. На ферме были также обнаружены лаборатория по изготовлению наркотиков и оборудование для их упаковки.

Ранее сотрудники Финансовой гвардии и таможни Италии изъяли в порту города Триеста около 730 килограммов кокаина. Пакеты с наркотиком были спрятаны в контейнер с кофе. Стоимость найденной партии кокаина на черном рынке составляет около 20 миллионов евро.