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15:50, 1 декабря 2022Мир

В Италии конфисковали рекордные две тонны марихуаны

В Италии финансовая гвардия конфисковала рекордные две тонны марихуаны

Фото: Shutterstock

Правоохранительные органы Италии изъяли рекордные две тонны марихуаны на севере страны в городе Брешия, заявил представитель финансовой гвардии Италии. Его цитирует РИА Новости.

Конфискация партии наркотика стала возможна благодаря работе следственных органов Брешии. Правоохранители вышли на след фермера, который выращивал коноплю в окрестностях Бедиццоле, пригорода Брешии. На ферме были также обнаружены лаборатория по изготовлению наркотиков и оборудование для их упаковки.

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Глеб Бажуткин
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