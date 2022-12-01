Сенатор Ковитиди заявила, что президент Зеленский «уже давно сдал Украину полякам»

Президент Украины Владимир Зеленский «уже давно сдал Украину полякам». Об этом заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, передает радиостанция «Говорит Москва».

Парламентарий напомнила, что украинский лидер является автором законопроекта об особых гарантиях для жителей Польши. Документ был принят еще летом этого года, добавила Ковитиди. «Под видом сохранения украинской идентичности фактически был легализован де-факто захват всей Украины. Поляков приравняли к гражданам Украины, поляки приобрели все те же права, вплоть до того, что они могут работать в правоохранительных органах», — рассказала сенатор.

Она добавила, что единственной, кто может помешать этому, была бы Россия. Однако ее сделали врагом, а Варшава, в свою очередь, активно идет на сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, у которых тоже есть притязания на украинские земли, отметила парламентарий.

Вместе с тем Ковитиди рассказала, что попытки аннексии Западной Украины со стороны Польши не будет. Территории присоединят с помощью «мягкой экспансии», прикрываясь НАТО и «российской угрозой», заключила она.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины. По его словам, речь идет о территориях Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.