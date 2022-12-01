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08:51, 1 декабря 2022Экономика

Одна из крупнейших криптобирж проведет массовые увольнения

Криптобиржа Kraken проведет массовые сокращения и уволит 30% сотрудников

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Одна из крупнейших криптобирж в мире, Kraken, проведет массовые сокращения и уволит до 30 процентов работников. Об этом в корпоративном блоге сообщил ее сооснователь и генеральный директор Джесси Пауэлл.

Он уточнил, что это необходимо, чтобы компания смогла адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Уволенным сотрудникам, их примерно 1100, обещают компенсацию за 16 недель работы. «За последние несколько лет в криптопространство вошли сотни миллионов новых пользователей, и за это время миллионы новых клиентов доверились Kraken. Нам пришлось быстро расти, увеличив штат более чем в три раза, чтобы предоставить клиентам качество и услуги, которые они от нас ожидают», — уточнил Пауэлл. Он добавил, что сейчас размер команды вернется тому, каким был год назад.

В конце октября Kraken ввела ограничения в отношении россиян, лишив их доступа к платформе. Кроме того, россияне не смогут создавать новые аккаунты на бирже. Пользователи смогут вывести средства со счетов на Kraken по запросу, уточнили в компании.

Kraken — одна из самых первых криптобирж, она была создана в 2011 году. Площадка занимает третье место в мире по объему торгов

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Платон Щукин
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