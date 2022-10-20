Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:56, 20 октября 2022Экономика

Россиянам запретили доступ к крупной криптобирже

Cointelegraph: американская криптобиржа Kraken ввела ограничения в отношении россиян

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Одна из самых востребованных криптовалютных бирж в мире Kraken ввела ограничения в отношении россиян. Об этом пишет Cointelegraph.

Согласно уведомлениям, которые организация разослала клиентам 19 октября, российским пользователям будет запрещен доступ к платформе. Кроме того, россияне не смогут создавать новые аккаунты на бирже.

Пользователи смогут вывести средства со счетов на Kraken по запросу, уточнили в компании. Однако организация не утчонила, есть ли временной лимит для вывода средств с биржи для граждан России. По данным РБК, пользователи также больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием российского местоположения.

Материалы по теме:
Афера Трейдера Иссы. Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
13 сентября 2022
Зов предков. Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
Зов предков.Коренные жители США и Австралии объявили войну корпорациям. Как это ударит по мировой экономике?
18 октября 2022

Kraken — одна из самых первых криптобирж, она была создана в 2011 году. Площадка занимает седьмое место среди централизованных криптобирж по суточному объему торгов, на 20 октября он составляет 375 миллионов долларов.

Ранее об ограничениях в отношении россиян рассказали в крупных биржах Binanсe и Bybit. В службе поддержки первой сообщили, что сейчас россияне еще могут открыть криптокошелек. В службе поддержки централизованной биржи Bybit отметили, что планов ввести подобные ограничения пока нет.

О полном запрете гражданам России пользоваться криптокошельками стало известно 6 октября. Евросоюз (ЕС) запрещает россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. В России спрос на альтернативные способы хранения и перемещения средств резко вырос из-за отключения ряда российских банков от SWIFT, ухода с отечественного рынка Visa и Mastercard и отказа крупных западных банков-корреспондентов работать с российскими контрагентами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон
В Белоруссии рассказали о влиянии СВО на «антибелорусские центры»
Таяние ледников увеличило риск новых эпидемий
Мужчина потратил семь миллионов рублей на внешность Бритни Спирс
Канадский хоккеист покинул Россию после месяца выступлений в клубе КХЛ
Россиянам запретили доступ к крупной криптобирже
Зеленский отверг причастность Киева к теракту на Крымском мосту
Мобилизованного онколога из Братска вернули домой
Раскрыты зарплаты айтишников в 2022 году
В российском регионе годовалая девочка съела пластилин и умерла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.