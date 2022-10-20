Россиянам запретили доступ к крупной криптобирже

Cointelegraph: американская криптобиржа Kraken ввела ограничения в отношении россиян

Одна из самых востребованных криптовалютных бирж в мире Kraken ввела ограничения в отношении россиян. Об этом пишет Cointelegraph.

Согласно уведомлениям, которые организация разослала клиентам 19 октября, российским пользователям будет запрещен доступ к платформе. Кроме того, россияне не смогут создавать новые аккаунты на бирже.

Пользователи смогут вывести средства со счетов на Kraken по запросу, уточнили в компании. Однако организация не утчонила, есть ли временной лимит для вывода средств с биржи для граждан России. По данным РБК, пользователи также больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием российского местоположения.

Kraken — одна из самых первых криптобирж, она была создана в 2011 году. Площадка занимает седьмое место среди централизованных криптобирж по суточному объему торгов, на 20 октября он составляет 375 миллионов долларов.

Ранее об ограничениях в отношении россиян рассказали в крупных биржах Binanсe и Bybit. В службе поддержки первой сообщили, что сейчас россияне еще могут открыть криптокошелек. В службе поддержки централизованной биржи Bybit отметили, что планов ввести подобные ограничения пока нет.

О полном запрете гражданам России пользоваться криптокошельками стало известно 6 октября. Евросоюз (ЕС) запрещает россиянам пользоваться криптовалютными услугами на своей территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. В России спрос на альтернативные способы хранения и перемещения средств резко вырос из-за отключения ряда российских банков от SWIFT, ухода с отечественного рынка Visa и Mastercard и отказа крупных западных банков-корреспондентов работать с российскими контрагентами.