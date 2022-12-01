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19:27, 1 декабря 2022Силовые структуры

Молодую россиянку осудили за интимную близость с подростком

В Курске 21-летнюю девушку осудили за секс с подростком, не достигшим 16-летнего возраста

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Солнцевский районный суд Курской области приговорил к шести месяцам ограничения свободы 21-летнюю девушку за интимную близость с подростком. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Молодая россиянка признана виновной по части 1 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Она не сможет выезжать за территорию Курска, так как проживает там без регистрации. Кроме того, осужденной запрещено изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа.

По данным ведомства, фигурантка занималась сексом с мальчиком, заранее зная его возраст. Это причинило несовершеннолетнему моральный вред. Отмечается, что девушка признала вину.

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Екатерина Власова
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