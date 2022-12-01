Лавров назвал ориентиры США в развитии НАТО

Лавров заявил, что США в дальнейшем развитии НАТО будут ориентироваться на Польшу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в дальнейшем развитии НАТО будут ориентироваться на Польшу и страны Прибалтики, которые занимают наиболее русофобские позиции. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале дипведомства.

Так дипломат ответил на вопрос о высказывании госсекретаря США Энтони Блинкена, который указал на необходимость расширения структуры Североатлантического альянса в регионе от Черного до Балтийского морей. При этом, в частности, Франция и Германия отходят на второй план.

По словам Лаврова, в Польше еще до начала российской спецоперации на Украине продвигалась концепция трехморья, а то, что Блинкен подхватил подобную логику, является показательным с точки зрения того, кто в НАТО «заказывает музыку».

«Эта идея трехморья, от Черного до Балтийского выстраивать кордон против России — она изначально польская, активно поддержанная прибалтами и продвигаемая в качестве концепции возрождения польского величия», — отметил он.

Также в ходе пресс-коференции Лавров заявил, что страны НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря. Это создает риски и для безопасности России.