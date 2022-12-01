Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:23, 1 декабря 2022Мир

Лавров назвал ориентиры США в развитии НАТО

Лавров заявил, что США в дальнейшем развитии НАТО будут ориентироваться на Польшу

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в дальнейшем развитии НАТО будут ориентироваться на Польшу и страны Прибалтики, которые занимают наиболее русофобские позиции. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале дипведомства.

Так дипломат ответил на вопрос о высказывании госсекретаря США Энтони Блинкена, который указал на необходимость расширения структуры Североатлантического альянса в регионе от Черного до Балтийского морей. При этом, в частности, Франция и Германия отходят на второй план.

По словам Лаврова, в Польше еще до начала российской спецоперации на Украине продвигалась концепция трехморья, а то, что Блинкен подхватил подобную логику, является показательным с точки зрения того, кто в НАТО «заказывает музыку».

«Эта идея трехморья, от Черного до Балтийского выстраивать кордон против России — она изначально польская, активно поддержанная прибалтами и продвигаемая в качестве концепции возрождения польского величия», — отметил он.

Также в ходе пресс-коференции Лавров заявил, что страны НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря. Это создает риски и для безопасности России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В НАТО призвали избегать допущенной при сотрудничестве с Россией ошибки
Глава Евросовета рассказал о заявлении Си Цзиньпина о поставках оружия России
Врач назвала безопасную дозу майонеза в день
Российские сенаторы предложили запретить латиницу в рекламе
Московский пенсионер попытался спасти своего щенка и утонул в ледяной воде
VK представила новую умную колонку
Девочка проглотила игрушечный шарик, едва не умерла и перенесла пять операций
Закрытие магазина H&M в центре Москвы сняли на видео
Появились подробности о смерти трехлетнего россиянина в огне взорвавшейся машины
Синоптик Тишковец дал прогноз на «мягкотелые» январь и февраль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.