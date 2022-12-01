Лавров заявил о «натовских играх с огнем» в Южно-Китайском море

Сергей Лавров: НАТО пытается нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря

Страны НАТО сегодня пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря. Это создает риски и для безопасности России, предупредил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что НАТО передвигает линию обороны еще дальше на восток. Он предположил, что вскоре она будет проходить в районе Южно-Китайского моря. «Учитывая ту риторику, которая звучит из Вашингтона, Брюсселя, Австралии, Канады, Лондона, Южно-Китайское море сейчас становится одним из регионов, где натовцы не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряженность», — полагает Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что власти Китая серьезно относятся к подобным провокациям, при этом натовские «игры с огнем» в этом регионе несут риски и для России. «Это так же близко к нашим берегам и к нашим морям, как и к китайской территории. Поэтому у нас развивается военное сотрудничество с КНР», — добавил Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия и страны Запада не смогут восстановить прежние отношения в сфере работы по европейской безопасности. По его словам, речь должна идти о принципиально новых началах взаимодействия.