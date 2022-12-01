Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 1 декабря 2022Мир

Лавров заявил о «натовских играх с огнем» в Южно-Китайском море

Сергей Лавров: НАТО пытается нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря

Фото: Shutterstock

Страны НАТО сегодня пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря. Это создает риски и для безопасности России, предупредил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что НАТО передвигает линию обороны еще дальше на восток. Он предположил, что вскоре она будет проходить в районе Южно-Китайского моря. «Учитывая ту риторику, которая звучит из Вашингтона, Брюсселя, Австралии, Канады, Лондона, Южно-Китайское море сейчас становится одним из регионов, где натовцы не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряженность», — полагает Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что власти Китая серьезно относятся к подобным провокациям, при этом натовские «игры с огнем» в этом регионе несут риски и для России. «Это так же близко к нашим берегам и к нашим морям, как и к китайской территории. Поэтому у нас развивается военное сотрудничество с КНР», — добавил Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия и страны Запада не смогут восстановить прежние отношения в сфере работы по европейской безопасности. По его словам, речь должна идти о принципиально новых началах взаимодействия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Кремль отверг легитимность попыток создания Западом трибунала по Украине
Минобороны показало кадры удара российских минометчиков по диверсантам ВСУ
Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор
Российский самолет по вине пилотов сел с четырьмя лопнувшими колесами в Иркутске
Державшие дочь на цепи многодетные родители из России предстанут перед судом
Описано будущее отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине
В Полтавской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Лавров заявил об отсутствии интереса к потолку цен на российскую нефть
Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась
Популярный комик рассказал о противоречивых впечатлениях от родного города
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.