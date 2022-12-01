Лавров оценил вероятность восстановления прежних отношений с Западом

Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что восстановить прежние отношения с Западом не удастся. Трансляция пресс-конференции по проблематике европейской безопасности доступна на сайте дипведомства.

Также на пресс-конференции глава ведомства заявил, что НАТО претендует на доминирование в общепланетарном масштабе. Дипломат отметил, что претензии альянса выходят далеко за рамки европейского континента.