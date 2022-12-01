Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 1 декабря 2022Мир

Лавров оценил вероятность восстановления прежних отношений с Западом

Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что восстановить прежние отношения с Западом не удастся. Трансляция пресс-конференции по проблематике европейской безопасности доступна на сайте дипведомства.

Также на пресс-конференции глава ведомства заявил, что НАТО претендует на доминирование в общепланетарном масштабе. Дипломат отметил, что претензии альянса выходят далеко за рамки европейского континента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на создание во Франции трибунала над Россией
Россиянин жестоко избил жену из-за переписки
В Киеве заявили о стабилизации энергосистемы города
Макрон предрек «раскол Запада» из-за нового закона в США
Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории»
Лавров оценил вероятность восстановления прежних отношений с Западом
Лукашенко заявил о сдерживании вероятного противника Белоруссии
Лавров уличил Запад в копании могилы для ОБСЕ
Губернатор увидел в песнях потомков афроамериканских рабов опасность для россиян
Российской семье выплатят миллион рублей за ожоги двухлетнего ребенка в детсаду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.