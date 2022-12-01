Лавров заявил о претензиях НАТО на доминирование в общепланетарном масштабе

Лавров: НАТО претендует на доминирование в общепланетарном масштабе

НАТО претендует на доминирование в общепланетарном масштабе. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Дипломат отметил, что претензии альянса выходят далеко за рамки европейского континента. «НАТО заявила о претензии на Индо-Тихоокеанский регион, теперь еще на Центральную Азию», — указал он.

Ранее российский министр иностранных дел упрекнул Европейский союз (ЕС) и НАТО в том, что они давно участвуют в гибридной войне на Украине. Лавров указал, что Евросоюз и Североатлантический альянс уже длительное время поставляют Киеву вооружение, участвуют в подготовке украинских солдат, а также передают украинским властям разведданные и помогают определить цели.