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12:53, 15 ноября 2022Мир

Лавров заявил об участии ЕС и НАТО в гибридной войне на Украине

Глава МИД России Лавров: ЕС и НАТО давно являются участниками гибридной войны на Украине

Фото: Shutterstock

Министр иностранных дел Сергей Лавров упрекнул Европейский союз (ЕС) и НАТО в том, что они давно участвуют в гибридной войне на Украине. Заявление главы внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

Лавров указал, что Евросоюз и Североатлантический альянс уже длительное время поставляют Киеву вооружение, участвуют в подготовке украинских солдат, а также передают украинским властям разведданные и помогают определить цели.

«Как вы знаете, американцы этим занимаются, это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников», — заметил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита G20 на острове Бали. Дипломат рассказал, что пожаловался им на позицию Украины по переговорному процессу с Москвой.

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Варвара Кошечкина
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