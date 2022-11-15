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12:46, 15 ноября 2022Мир

Лавров пожаловался Шольцу и Макрону на Украину

Лавров заявил Шольцу и Макрону на G20, что Украина срывает переговорный процесс с Россией

Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита G20 на острове Бали. Дипломат рассказал, что пожаловался им на позицию Украины по переговорному процессу с Москвой, его цитирует РИА Новости.

«Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая в том числе законодательно, указом [президента Украины Владимира] Зеленского запретила вести переговоры с РФ», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что вопросы по этой теме нужно адресовать не российской стороне.

Лавров также уличил Макрона, Шольца и других европейских лидеров в «раздвоении сознания», так как они говорят о мирных переговорах, но продолжают поставлять оружие Киеву. «Какое-то политическое раздвоение личности», — высказался он.

Ранее сообщалось, что Макрон планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину после окончания саммита G20. «Президент Франции продолжит диалог с российским коллегой», — заявили агентству AFP в Елисейском дворце. Отмечалось, что он намерен обсудить возможность мирных переговоров по Украине.

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Виктория Кондратьева
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