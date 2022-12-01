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15:59, 1 декабря 2022Бывший СССР

Двое российских летчиков погибли при крушении самолета B55 в Армении

Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами России

Фото: mes.am

Погибшие при крушении самолета общего назначения B55 (Beechcraft 55 Baron) в Армении летчики были гражданами России. Об этом Telegram-каналу Sputnik Армения сообщил начальник Котайкского регионального спасательного управления МЧС Геворг Седракян.

По данным канала, погибли пилоты А.П. 1979 года рождения и В.Р. 1983 года рождения.

Как рассказал Седракян, воздушное судно упало на территории песчаного карьера в селе Джрабер. По предварительным данным, причиной крушения стали неблагоприятные погодные условия: низкая видимость на фоне густого тумана и рельефная местность.

В МЧС уточнили, что части самолета до сих пор продолжают дымить, целым остался лишь хвостовой отдел. Тела погибших пока не эвакуированы, так как на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

В четверг, 1 декабря, стало известно, что в районе села Джрабер Котайкской области в Армении разбился самолет B55, на месте крушения были обнаружены два тела.

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Варвара Кошечкина
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