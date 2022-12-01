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14:27, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Литве допустили вступление Украины в НАТО

Экс-посол Литвы в НАТО Дамушис допустила вступление Украины в альянс

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-посол Литвы в НАТО Гинте Дамушис допустила вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом она рассказала в интервью изданию LRT.

«Я думаю, что раньше было бы трудно ожидать [вступления Украины в НАТО], но давайте посмотрим на наш случай, когда одни сказали, что мы никогда не станем членом НАТО, а стали», — заявила она, отвечая на вопрос войдет ли Украина в альянс после завершения специальной военной операции (СВО).

Как утверждает Дамушис, НАТО делает все возможное, чтобы украинская сторона «смогла добиться этой победы». По ее словам, расширение альянса хорошо сработало для Литвы. Кроме того, она убеждена, что если бы этого не произошло, то Россия «вернулась бы в балтийские государства».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о прямом участии США и НАТО в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона выводит из строя объекты энергетики на украинской территории, которые позволяют Западу «накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских».

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Кристина Есикова
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