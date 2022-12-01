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12:49, 1 декабря 2022Мир

Лавров заявил о прямом участии США и НАТО в конфликте на Украине

Глава МИД РФ Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прямом участии США и НАТО в конфликте на Украине. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста Associated Press, Лавров указал, что российская сторона выводит из строя объекты энергетики на Украине, которые позволяют Западу «накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских».

«Поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне. Вы напрямую участвуете не только поставками оружия, но и подготовкой военных кадров», — добавил он, обращаясь к сотруднику агентства.

Ранее глава МИД РФ назвал враньем слухи о том, что Москва якобы «просит о переговорах» с Киевом, чтобы выиграть время и собрать дополнительные силы для проведения спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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