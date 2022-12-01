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12:27, 1 декабря 2022Бывший СССР

Лавров отреагировал на слухи о «просящей переговоров» России

Глава МИД Лавров: Москва никогда не просила о переговорах с Киевом, но готова выслушать

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров назвал враньем слухи о том, что Москва якобы «просит о переговорах» с Киевом, чтобы выиграть время и собрать дополнительные силы для проведения спецоперации. Трансляция пресс-конференции министра в четверг, 1 декабря, доступна на YouTube.

«Это и смешно, и неприятно — потому что люди врут, врут откровенно», — отреагировал руководитель ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не просила ни о каких переговорах, но всегда подтверждала готовность выслушать другую сторону в том случае, если у нее возникнет интерес к переговорному решению.

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Ранее глава российского МИД также выразил мнение, что Москве не нужно стремиться в европейскую дипломатию, нужно понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди.

29 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время переговоры с Украиной невозможны из-за позиции Киева. «Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — объяснил он.

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Варвара Кошечкина
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