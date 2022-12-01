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12:02, 1 декабря 2022Мир

Лавров предложил дождаться прихода к власти в ЕС вменяемых людей

Глава МИД Лавров предложил дождаться прихода к власти в ЕС вменяемых людей
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

России не нужно стремиться в европейскую дипломатию, нужно понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Российский министр, отвечая на вопрос об изолированности России от европейский дипломатии, указал, что в первую очередь необходимо понять, сохранилась ли дипломатия в Евросоюзе. «Пока от главных европейских дипломатов мы слышим заявления в духе [главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа] Борреля, которые он как мантру повторяет с начала специальной военной операции: "Этот конфликт должен закончиться победой Украины на поле боя". Это вот европейский дипломат», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ нарушила мандат и принимала участие в корректировке огня по позициям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он подчеркнул, что ОБСЕ на Украине в грубейшее нарушение своего мандата не реагировала на ежедневные нарушения Минских соглашений со стороны Вооруженных сил Украины.

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Виктория Кондратьева
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