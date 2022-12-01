Лавров заявил об участии ОБСЕ в корректировке огня по ДНР и ЛНР

Лавров заявил, что миссия ОБСЕ на Украине участвовала в корректировке огня по ДНР и ЛНР

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ нарушила мандат и принимала участие в корректировке огня по позициям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит телеканал «Звезда».

«Свою лепту в дискредитацию ОБСЕ на украинском направлении внесла и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, которая в грубейшее нарушение своего мандата не реагировала на ежедневные нарушения Минских соглашений со стороны Вооруженных сил Украины», — указал министр в ходе пресс-конференции по вопросам европейской безопасности.

По его словам, миссия ОБСЕ встала на сторону Киева. При этом после прекращения ее деятельности «вскрылись нелицеприятные факты» ее взаимодействия с западными спецслужбами и участия наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям Донецка и Луганска.

Ранее бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил, что если западная помощь Украине заключается только в деньгах, то новый «план Маршалла» не сработает. По его словам, действия западных стран стали последствием неправильной оценки реальных масштабов военных действий и мирового влияния конфликта.

