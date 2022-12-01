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12:03, 1 декабря 2022Силовые структуры

Нападение женщины с ножом на пассажирку метро попало на видео

МВД показало видео нападения женщины с ножом на пассажирку московского метрополитена
Начало событий в новости Москвичка ударила ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора

МВД показало видео с нападением вооруженной ножом женщины на пассажирку московского метрополитена. Запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах виден вагон электропоезда, короткостриженая женщина подходит к сидящей пассажирке и наносит ей удар ножом по лицу, а затем выходит на перрон. К пострадавшей подбегают люди.

Ранее начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил о задержании 50-летней москвички, скрывшейся после вооруженного нападения. В отношении нее возбудили дело по статье 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ и избрали в отношении нее меру принуждения в виде обязательства о явке.

По данным полиции, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской». Москвичка спровоцировала конфликт с женщиной, которая якобы громко разговаривала по телефону, и, угрожая ей расправой, ударила туристическим ножом в лицо. После этого она вышла из вагона и скрылась с места преступления.

Потерпевшая, доехав до станции «Парк Победы», обратилась за помощью к полицейским. Те сразу вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Любовь Ширижик
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