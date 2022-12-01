Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:18, 1 декабря 2022Силовые структуры

Москвичка ударила ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора

Москвичка ударила туристическим ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В московском метро задержали 50-летнюю жительницу столицы, напавшую с ножом на 36-летнюю пассажирку. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По данным полиции, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской». Москвичка спровоцировала конфликт с женщиной, которая якобы громко разговаривала по телефону, и, угрожая ей расправой, ударила туристическим ножом в лицо. После этого она вышла из вагона и скрылась с места преступления.

Потерпевшая, доехав до станции «Парк Победы», обратилась за помощью к полицейским. Те сразу вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Нападавшую задержали по горячим следам на станции метро «Октябрьское Поле». В отношении нее возбудили дело по статье 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ и избрали в отношении нее меру принуждения в виде обязательства о явке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о планах Запада после окончания кризиса на Украине
В Белоруссии завершили следствие по делам уехавших из страны оппозиционеров
Эколог перечислила неперерабатываемые виды отходов
В Ижевске построят ледовый городок в стиле русских сказок
Найден замедляющий развитие болезни Альцгеймера препарат
Больной раком мужчина забыл родной язык и заговорил на французском
В России резко вырос спрос на один вид техники
МИД России осудил резолюцию Германии о «геноциде украинского народа»
В Совфеде прокомментировали предлагаемый в ЕС спецтрибунал над Россией
Москвичка ударила ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.