Москвичка ударила ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора

Москвичка ударила туристическим ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора

В московском метро задержали 50-летнюю жительницу столицы, напавшую с ножом на 36-летнюю пассажирку. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По данным полиции, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской». Москвичка спровоцировала конфликт с женщиной, которая якобы громко разговаривала по телефону, и, угрожая ей расправой, ударила туристическим ножом в лицо. После этого она вышла из вагона и скрылась с места преступления.

Потерпевшая, доехав до станции «Парк Победы», обратилась за помощью к полицейским. Те сразу вызвали бригаду медиков. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Нападавшую задержали по горячим следам на станции метро «Октябрьское Поле». В отношении нее возбудили дело по статье 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ и избрали в отношении нее меру принуждения в виде обязательства о явке.