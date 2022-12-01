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13:36, 1 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о поражении группы ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о поражении группы ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, огнем артиллерии и ударами армейской авиации также была сорвана попытка украинских войск атаковать в направлении населенного пункта Чернопоповка ЛНР.

Потери ВСУ за минувшие сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины, заявили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские войска отразили попытку контратаки ВСУ на южно-донецком направлении, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в Донецкой народной республике (ДНР). Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

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Сергей Истомин
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