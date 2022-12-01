Минобороны рассказало о попытке контратаки ВСУ в ДНР

В Минобороны сообщили о попытке контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Российские войска отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции», — сообщили в военном ведомстве.

Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

Также в Минобороны заявили, что российские военные заняли поселок Андреевка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.