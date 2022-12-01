Российские войска заняли поселок Андреевка в ДНР

Минобороны сообщило о переходе под полный контроль ВС РФ села Андреевка в ДНР

Российские войска заняли поселок Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате наступательных действий Вооруженных сил России на донецком направлении были уничтожены более 40 украинских военных, два танка и пять бронемашин.

Конашенков также заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку провести контратаку в районе Новомихайловки и Владимировки в ДНР. Российские воска отбросили противника на исходные позиции, уничтожив до 30 солдат, а также четыре машины пехоты и три пикапа.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 7431 единицу военной автомобильной спецтехники, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6930 бронемашин, 391 зенитный ракетный комплекс, 2592 беспилотника, 334 самолета и 177 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство опубликовало видео удара минометчиков Южного военного округа по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая совершала рейд в район Каховской гидроэлектростанции. Противник был уничтожен на дальних подступах к объекту.