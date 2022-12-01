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13:23, 1 декабря 2022Россия

Минобороны показало кадры удара российских минометчиков по диверсантам ВСУ

Минобороны показало видео обстрела диверсантов ВСУ, совершающих рейд в район Каховской ГЭС

Минобороны показало кадры удара минометчиков Южного военного округа по диверсионно-разведывательной группе Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающей рейд в район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

На записи видно, как российские военные устанавливают минометы калибра 82 миллиметра на огневые позиции. После наводки орудий на позиции противника из них производится несколько выстрелов.

Как сообщили в ведомстве, минометчики уничтожили диверсантов ВСУ на дальних подступах к Каховской ГЭС.

Ранее об успешной атаке по разведывательной группе противника сообщало РИА Новости со ссылкой на свой источник. По информации агентства, минометчики работали на первой линии соприкосновения на одном из направлений в Запорожской области.

30 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими диверсантами, которые были убиты бойцами «Ахмата». На сделанной с высоты записи видно тела солдат противника. Кроме того, российский военный снял результат атаки вблизи. Он показал тело одного из военнослужащих ВСУ с желтой ленточкой на руке.

Константин Лысяков
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