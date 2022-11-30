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09:59, 30 ноября 2022Россия

Кадыров показал кадры с убитыми бойцами «Ахмата» украинскими диверсантами

Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры с украинскими диверсантами, убитыми бойцами «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы бойцами спецподразделения «Ахмат» в районе города Кременная. Кадры с убитыми военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) он показал в своем Telegram-канале.

На записи, сделанной с высоты, видно несколько уничтоженных украинских диверсантов. Кроме того, боец «Ахмата » с позывным Катала снял результат атаки российского спецподразделения. Он показал тело одного из военнослужащих ВСУ с желтой ленточкой на руке. Из разговора за кадром следует, что при убитом диверсанте не было найдено никаких документов.

«Теперь, как, в принципе, много раз до этого, командованию ВСУ предстоит пополнить и без того длинный список погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности», — прокомментировал Кадыров уничтожение диверсантов.

Константин Лысяков
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