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13:38, 23 ноября 2022Россия

Кадыров показал кадры отраженных атак ВСУ на херсонском направлении

Глава Чечни Кадыров показал кадры отраженных атак ВСУ на херсонском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram показал кадры с херсонского направления. Военнослужащие полка «Север» успешно отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал он.

По словам главы республики, украинские войска понесли огромные потери. В результате уничтожены до 200 бойцов ВСУ, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава.

Среди уничтоженных военных в этот раз большое количество американских и польских наемников, добавил Кадыров. «Однако я считаю, что никаких так называемых наемников там и в помине нет, а вся эта легенда про интернациональный легион придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО на Украине», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен обстрел Запорожской АЭС со стороны военных ВСУ.

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Сергей Истомин
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