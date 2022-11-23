Глава Чечни Кадыров показал кадры отраженных атак ВСУ на херсонском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram показал кадры с херсонского направления. Военнослужащие полка «Север» успешно отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал он.

По словам главы республики, украинские войска понесли огромные потери. В результате уничтожены до 200 бойцов ВСУ, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава.

Среди уничтоженных военных в этот раз большое количество американских и польских наемников, добавил Кадыров. «Однако я считаю, что никаких так называемых наемников там и в помине нет, а вся эта легенда про интернациональный легион придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО на Украине», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен обстрел Запорожской АЭС со стороны военных ВСУ.