Минометчики ЮВО уничтожили группу украинских диверсантов на запорожском направлении

Подразделение минометчиков Южного военного округа (ЮВО) России уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Издание уточнило, что минометчики работали на первой линии соприкосновения. Командир расчета объяснил, что они поддерживают мотострелковые подразделения. «Их боевые точки выявляются и уничтожаются», — отметил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о сосредоточении свыше пяти тысяч польских наемников на линии Запорожья. Среди иностранных военных много выходцев из Грузии и представителей «различных международных террористических группировок», добавил он.

Кроме того, он сообщил, что часть резервов ВСУ может быть переброшена с херсонского на запорожское направление. По словам Рогова, оборона выстоит.