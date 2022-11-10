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22:25, 10 ноября 2022Бывший СССР

Украинские войска перебросят на запорожское направление

Владимир Рогов заявил, что часть ВСУ перебросят с херсонского на запорожское направление

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что часть резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть переброшена с херсонского на запорожское направление. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, заверил он, оборона выстоит. «Не хочу перехвалить, но люди всей душой болеют за общее дело. Будет непросто, местами даже тяжело, но мы выстоим и победим», — пообещал он.

Ранее Рогов заявил, что около 13 тысяч военных ВСУ, обученных в странах Запада, были переброшены на запорожское направление. По его словам, украинские военные проходили обучение на западных полигонах, прежде всего Великобритании и Польши.

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Марина Совина
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