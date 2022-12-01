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15:03, 1 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о поражении трех пунктов дислокации наемников в ДНР

Минобороны заявило о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников у Славянска
СюжетМинобороны:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Reuters

Российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, базы с иностранными наемниками располагались в районе населенного пункта Славянск в ДНР. Их поразили оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, российские войска нанесли удары по живой силе и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 162 районах.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО поставляет Киеву разведданные и наемников. Он подчеркнул, что альянс «накачивает украинские вооруженные силы».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация, 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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