Минобороны заявило о поражении трех пунктов дислокации наемников в ДНР

Минобороны заявило о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников у Славянска

Российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, базы с иностранными наемниками располагались в районе населенного пункта Славянск в ДНР. Их поразили оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, российские войска нанесли удары по живой силе и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 162 районах.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО поставляет Киеву разведданные и наемников. Он подчеркнул, что альянс «накачивает украинские вооруженные силы».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация, 28 октября было объявлено о ее завершении.