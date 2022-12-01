Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:22, 1 декабря 2022Путешествия

В Таиланде оценили возможность запуска российских карт «Мир»

Посол Таиланда в России: система «Мир» не будет запущена в королевстве в ближайшее время

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

В Таиланде в ближайшее время не будут принимать карты платежной системы «Мир». Возможность запуска российского пластика в стране в интервью РИА Новости оценил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

Высокопоставленный дипломат отметил, что «к задержкам в реализации этого проекта» привела нынешняя геополитическая ситуация. «Кстати, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к системе "Мир"», — подчеркнул посол.

Материалы по теме:
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022
Миру — «Мир»? Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
Миру — «Мир»?Турция обещала туристам принимать российские карты. Почему на самом деле расплатиться ими не так просто?
3 мая 2022

При этом Вонгсинсават выразил надежду, что российским и тайским специалистам все же удастся найти альтернативные решения для увеличения туристического потока и объема торговли и услуг между странами.

Ранее в ноябре власти Таиланда заявили, что на территории страны вскоре заработает платежная система «Мир». Посол королевства в России сообщал, что стороны работают над решением данного вопроса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В НАТО призвали избегать допущенной при сотрудничестве с Россией ошибки
Российские сенаторы предложили запретить латиницу в рекламе
Московский пенсионер попытался спасти своего щенка и утонул в ледяной воде
VK представила новую умную колонку
Девочка проглотила игрушечный шарик, едва не умерла и перенесла пять операций
Закрытие магазина H&M в центре Москвы сняли на видео
Появились подробности о смерти трехлетнего россиянина в огне взорвавшейся машины
Синоптик Тишковец дал прогноз на «мягкотелые» январь и февраль
В Узбекистане заявили о независимости внешней политики
В Москве умер известный ученый-математик
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.