В Таиланде оценили возможность запуска российских карт «Мир»

Посол Таиланда в России: система «Мир» не будет запущена в королевстве в ближайшее время

В Таиланде в ближайшее время не будут принимать карты платежной системы «Мир». Возможность запуска российского пластика в стране в интервью РИА Новости оценил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

Высокопоставленный дипломат отметил, что «к задержкам в реализации этого проекта» привела нынешняя геополитическая ситуация. «Кстати, как и во многих других странах, даже в странах, которые уже подключились к системе "Мир"», — подчеркнул посол.

При этом Вонгсинсават выразил надежду, что российским и тайским специалистам все же удастся найти альтернативные решения для увеличения туристического потока и объема торговли и услуг между странами.

Ранее в ноябре власти Таиланда заявили, что на территории страны вскоре заработает платежная система «Мир». Посол королевства в России сообщал, что стороны работают над решением данного вопроса.