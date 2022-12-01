В Молдавии решили не печатать бюллетени на русском языке

Парламент Молдавии одобрил поправки, отменяющие бюллетени на русском языке

Парламент Молдавии одобрил поправки в Кодекс о выборах, отменяющие бюллетени на русском языке. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Отныне бюллетени решено печатать только на румынском языке.

«Документ направлен на совершенствование избирательных процедур, устранение неясностей и противоречий между Кодексом о выборах и другими законами», — сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что считает неприоритетным изучение русского языка в школах страны. Он отметил, что у республики «интенсивные контакты» с государствами Европейского союза, а для этого необходимо знание французского, немецкого и других языков.

