В Литве сочли неприоритетным изучение русского языка в школах

Президент Литвы Науседа счел неприоритетным изучение русского языка в школах

Президент Литвы Гитанас Науседа считает неприоритетным изучение русского языка как второго в общеобразовательных школах страны. Его слова передает ТАСС.

«Является ли сегодня пестование русского языка приоритетом для наших школ? Я так не думаю», — сказал он.

По словам главы республики, Литва работает над развитием отношений с западными странами, в которых используются иные языки, а взаимодействие с российской стороной практически заморожено. Он подчеркнул, что у страны «интенсивные контакты» с государствами Европейского союза, где пригодится знание немецкого, французского и испанского языков.

Ранее советник президента Литвы по вопросам образования Иоланта Урбанович выступила с предложением отказаться от преподавания русского языка в республике как иностранного. Как она утверждает, ученикам нужно дать выбор изучения других языков. Урбанович уточнила, что множество литовских школьников все еще выбирают русский язык, однако эта тенденция меняется.