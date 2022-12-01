Европа не будет наказывать за прежние попытки обхода антироссийских санкций

В ЕК решили не наказывать за прежние попытки вывода замороженных средств россиян в ЕС

Совершенные ранее попытки сокрытия или вывода замороженных средств россиян в Евросоюзе не будут наказываться в рамках закона о признании преступлением попыток обхода санкций. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК), передает РИА Новости.

Представитель ЕК Кристиан Виганд пояснил, что данный закон как уголовное право не имеет обратной силы. Теперь орган должен определить, какие именно действия относятся к обходу и нарушению санкций.

«Но если кто-то уже после принятия этого законодательства попытается вывести средства или скрыть их, то в этом случае с этими средствами можно будет работать, в том числе их конфисковать», — добавила Виганд.

Совет Евросоюза в конце ноября признал преступлением нарушение вводимых ЕС санкционных мер, в том числе антироссийских. «Решение является важнейшим инструментом, обеспечивающим прекращение любых попыток обойти эти меры», — заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек.