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12:53, 1 декабря 2022Экономика

Медведев пообещал поговорить о проблеме обмена гривен в России

Зампред СБ Медведев пообещал поговорить с ЦБ об обмене гривен на рубли в России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, возглавляющий партию «Единая Россия», заявил, что поговорит с Центральным банком по поводу проблемы с обменом гривен на рубли в России, пишет ТАСС. Медведев отвечал на вопросы граждан в ходе приема в партии.

Он пообещал, что ситуацию будут стараться решить, и добавил, что «гривна не существует на территории России, она вряд ли появится». Тем не менее, заявил зампред СБ, исходить будут из потребностей людей, оказавшихся в России с накоплениями в украинской валюте.

В октябре было объявлено, что на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей планируется разрешить расчеты в гривнах до конца года. О вхождении регионов в состав России Москва объявила в конце сентября.

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Платон Щукин
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