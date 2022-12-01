Медведев пообещал поговорить о проблеме обмена гривен в России

Зампред СБ Медведев пообещал поговорить с ЦБ об обмене гривен на рубли в России

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, возглавляющий партию «Единая Россия», заявил, что поговорит с Центральным банком по поводу проблемы с обменом гривен на рубли в России, пишет ТАСС. Медведев отвечал на вопросы граждан в ходе приема в партии.

Он пообещал, что ситуацию будут стараться решить, и добавил, что «гривна не существует на территории России, она вряд ли появится». Тем не менее, заявил зампред СБ, исходить будут из потребностей людей, оказавшихся в России с накоплениями в украинской валюте.

В октябре было объявлено, что на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей планируется разрешить расчеты в гривнах до конца года. О вхождении регионов в состав России Москва объявила в конце сентября.